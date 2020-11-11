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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Facia ucuz atlatıldı... İki caddeyi birbirine bağlatan merdiven çöktü

Facia ucuz atlatıldı... İki caddeyi birbirine bağlatan merdiven çöktü

- Çöken merdivenlerden görüntü

İş Makinesi Yıldızlı Dört Yıldız Zabıta Yaya Trafiği 

-- Merdivenlerin bitişiğinde bulunan otel binası ve merdivenlerin çökmesiyle havada kalan balo salonu kapısı
-- Çöken merdivenlerin yanında devam eden inşaat, iş makinesi çalışıyor
-- Merdivenlerin çökmesi ardından zabıta ekiplerince kapanan yol, bariyerler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki caddeyi birbirine bağlayan beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mehmet Akif Ersoy ve Mehmetçik Caddelerini birbirine bağlayan ve bitişiğinde dört yıldızlı bir otel ile yapımı devam etmekte olan bir inşaatın bulunduğu beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü. Olay anında merdivenlerde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Bandırma Belediyesi Zabıta ekipleri olay sonrası merdivenlerin üst bölümünde bulunan Mehmetçik Caddesini çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken, çöken merdivenlerin bitişiğinde bulunan otelde herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği ve inşaat çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. (İA-MŞ)
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