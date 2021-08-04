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Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

Fabrikayı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

Yangından farklı açılarda görüntü

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangın Altın Polis Ekipleri 

-alevlerden görüntü
-fabrika yanarken görüntü
-alevlerden görüntü
-ekiplerden görüntü
-farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Bir fabrikanın depo kısmında başlayarak bütün fabrikayı etkisi altına alan yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 saat yanan fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 20.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi, Nuri Şeker Caddesi üzerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, Motorize Yunus Ekipleri, Asayiş Şube resmi polis ekipleri ve trafik şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken trafik ekiplerce bir süre trafiğe kapatıldı. . Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yaklaşık olarak 3 saat sonrasında kontrol altına alınan yangında fabrikanın kullanılmaz hale geldi. Fabrikada yüklü miktarda malzemenin zarar gördüğü öğrenilirken yağınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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