Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Yolu üzerinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki lastikler henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrika içerisinde yanan devasa lastikleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın esnasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, lastik fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

