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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fabrikada yağ kazanı patladı: 3 yaralı

Fabrikada yağ kazanı patladı: 3 yaralı

olay yeri

Fabrika Sağlık Ekipleri 

-ekiplerden detaylar

( İSTANBUL - 1)- Hadımköy'de bir fabrikada yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İSTANBUL

- Arnavutköy Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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