Fabrikada yağ kazanı patladı: 3 yaralı

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( İSTANBUL - 1)- Hadımköy'de bir fabrikada yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İSTANBUL



- Arnavutköy Hadımköy'de bir deri fabrikasında yağ kazanında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



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