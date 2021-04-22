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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Cenazenin araca alınması

İlk Müdahale Fabrika Hastane Pres Makinesi Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden dış detay
-Fotoğraf

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesinde Sarımeşe Mahallesi Akkuşla Sokak’ta otomobil yedek parçası üretimi yapan Howon Otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada 8 yıldır kalıp ustası olarak çalışan Adem Bozkurt (39), kontrol ettiği pres makinesine sıkıştı. Bozkurt’un sıkıştığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçi Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt’un cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Bozkurt’un cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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