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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

- Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

- Fabrikadan görüntüler

İlk Müdahale Polis Fabrika Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

-- Ambulanslardan görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikada önlem alırken sağlık ekipleri ise zehirlenen işçilere ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Zehirlenen işçilerin, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk işlemleri devam ediyor. (TB-
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