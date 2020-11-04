Fabrika yangını kontrol altına alındı



- Şanlıurfa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra söndürüldü. Sabah saatlerinde Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarıyla dolu deposunda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 6 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin depoda soğutma çalışması yaptıkları belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-



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