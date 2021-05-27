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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Fabrika yangını büyümeden söndürüldü

İtfaiyenin yangın yerine gelmesi

Tekstil Fabrikası Polis Fabrika Yangın Yeri 

-Yanan fabrika detaylar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın diğer balyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında pamuk balyaları zarar görürken, can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası polis soruşturma başlattı.
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