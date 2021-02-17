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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

makineden detaylar

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-polis ekipleri
-adli tıp kurumu aracı
-incelemeler
-farklı açılardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da makinenin altında kalan fabrika işçisi hayatını kaybetti. Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi 315. Sokak'taki metal üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan T. (40), üretimde kullanılan makinelerden birinin devrilmesiyle ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Serkan T'nin makinenin altında yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Sercan T'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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