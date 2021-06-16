Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika işçileri metan gazından zehirlendi

Fabrika işçileri metan gazından zehirlendi

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Fabrika Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Zehirlenen işçiden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir fabrikada çalışan 2 işçi, girmiş oldukları kuyuda metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikasında çalışan Yunus Kayacan ile İlhan Almaz isimli iki işçi temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlendi. Her iki işçinin fenalaştığını gören fabrika çalışanları işçileri bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki işçi tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement