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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika gibi çalışan kaçak tütün depolarına baskın

Fabrika gibi çalışan kaçak tütün depolarına baskın

Sevkiyata hazır minibüse dedektör köpekle baskın

Elektronik Sigara Dedektör Köpek Kaçakçılık Harekete Geç Kaçak Sigara 

-Fabrika gibi çalışan depolara operasyon
-Depolarda koliler içinde ele geçirilen tütün ve tütün mamullerinden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) -- 5’i yabancı 13 kişi yakalandı İSTANBUL

- İstanbul polisince yürütülen operasyonlarda, sigara fabrikası gibi çalışan 2 imalathane, 1 iş yeri, 3 depo ve 1 minibüse baskın düzenlendi.
Yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, olayla bağlantılı 5’i yabancı 13 kişi yakalandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yürütülen bir soruşturma kapsamında Bağcılar’da bir adreste kaçak tütün mamulü imal edildiği ve depolanarak el altından piyasaya sürüldüğü istihbaratını aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda dün harekete geçen kaçakçılık polisi, 1 işyeri, 2 imalathane, 3 depo ve 1 minibüse eş zamanlı baskın düzenledi.
Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, bin 943 paket kaçak sigara, 556 bin 860 dal doldurulmuş makaron, 237 bin 400 adet boş kaçak makaron, 5 milyon tane kaçak sigara filtresi, 30 bin kilitli poşet, 7 kg kaçak sigara tütünü, 383,5 kg kıyılmış tütün, sökülmüş TAPDK bandrolleri, elektronik sigaralar ve üretim sırasında kullanılan 2 kompresör ele geçirildi. Operasyonlarda 5’i yabancı uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan tütün kaçakçıları, sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi.
Beşi yabancı uyruklu 13 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor. (SK-ZA-
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