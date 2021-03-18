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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

-KAZA YAPAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

Fabrika Direksiyon 

--OLAY YERİNDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Bursa-Ankara yolunun Kestel'e bağlı Babasultan köyü çatrağında meydana geldi. Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. (ET-MŞ)
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