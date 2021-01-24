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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
F-16'ların dolunay manzarası

F-16'ların dolunay manzarası

Genel ve detay

( ANKARA )-MSB'nin dolunay paylaşımı ANKARA

Kamera Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 


- Milli Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında görev uçuşunda olan F-16 uçağının, üzerinde bulunan Sniper Pod isimli kameraya diğer bir F-16'nın dolunay önündeki görüntülerinin yansıdığı videoyu paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir Dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerini kullandı. (UTK-
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