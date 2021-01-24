F-16'ların dolunay manzarası



- Milli Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında görev uçuşunda olan F-16 uçağının, üzerinde bulunan Sniper Pod isimli kameraya diğer bir F-16'nın dolunay önündeki görüntülerinin yansıdığı videoyu paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir Dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerini kullandı. (UTK-



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