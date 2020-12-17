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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eziyet edilen eşek, İzmir’e gönderildi

Eziyet edilen eşek, İzmir’e gönderildi

eşeğin, dernek yetkililerince bakımını üstlenen aileden teslim alınması

Para Cezası Avcılık İşkence Hayvan Irak 

-arşiv görüntü

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence gören eşek, geçici olarak bakımını üstlenen aileden Sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği görevlilerince alınarak İzmir’deki kurtarılmış hayvan çiftliğine götürüldü. İlçeye bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında yaşayan B.U. adlı şahıs, 750 TL’ye satın aldığı eşeğe, kendisini teptiği gerekçesi ile dakikalarca işkencede bulunmuştu. İşkence görüntülerinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, 947 TL idari para cezası kesildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. B.U., burada savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Eziyet gören eşek ise, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) görevlilerince alınarak ilçe merkezinde yaşayan 10 yaşındaki Ecrin Güler’e emanet edilmişti. Güler, eziyet görüntülerinden etkilenerek bakımını üstlenmek istediği eşeğe ‘Şanslı’ adını vermişti. Şanslı’ya 2 gün boyunca bakan; yemini ve suyunu elleriyle veren Güler’in bu duyarlılığı, tüm insanlara örnek olmuştu. Eziyet gören eşeğin bakımını üstlenmek isteyen sanatçı Haluk Levent’in, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le irtibata geçmesinin ardından Ahbap Derneği görevlileri ilçeye geldi. Dernek görevlileri, Şanslı adı verilen eşeği geçici olarak bakımını üstlenen Ecrin Güler ve ailesinden teslim alarak yaşamını sürdüreceği İzmir’deki barınağa götürmek üzere yola çıktı. Çok sevdiği Şanslı’ya veda eden küçük Ecrin ise, tüm insanlardan hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
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