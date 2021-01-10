Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ezine’de sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor

Ezine’de sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor

uygulama yapan trafik ekiplerinden detay

Hafta Sonu Akkale Gesi Trol 

-izin belgesi sorgulamasından detay
-araç kontrollerinden yapılan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarına büyük oranda uyuluyor. Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinde kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda bulunan vatandaşları denetleyerek kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Yapılan denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşların da büyük oranda sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyduğu gözlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı