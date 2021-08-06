Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ezine’de orman yangını çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ezine’de orman yangını çıktı

Ezine’de orman yangını çıktı

yangından detaylar

Yangın Akkale Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Su alan helikopterden detaylar

( ÇANAKKALE -EK) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı