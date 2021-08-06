Ezine’de orman yangını çıktı



- Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.

