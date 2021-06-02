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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultanlılar Çiftalan'da halk plajına kavuşuyor

Eyüpsultanlılar Çiftalan'da halk plajına kavuşuyor

Plajdan drone görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Teknoloji El Sanatları Karavan Allah 


- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in müjdesini verdiği, Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Çiftalan Köyü sahilinde yapımına başlanan plajda sona gelindi. Plajın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in müjdesini verdiği, Eyüpsultan’ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Çiftalan Köyü sahilinde yapımına başlanan plajın yapımında sona gelindi. Plajla birlikte gençlerin eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların kişisel gelişimine katkı sunacak yaz ve kış kamplarının da bulunacağı alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çiftalan Köyü sahilinde 5 bin metrekarelik kamp ve 5 bin metrekarelik plaj alanı düzenlemesi ile aynı anda 200 kişiye kamp yapabilme imkanı sunan proje dahilinde halk plajı, karavan kamp alanı ve Belediye Sosyal Tesisleri de bulunacak. Bu yaz açılması planlanan plajda yapılan çalışmalarla deniz içeri çekilerek yapay bir havuz oluşturuldu. Vatandaşların Karadeniz'de güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için aynı zamanda doğal bir dalgakıran yapıldı. Plaj alanında dere düzenlemesi ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları da gerçekleştirildi.
Bu yaz plajın bir kısmını açmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Deniz Köken, “Bu yaz plaj bölümü yetişecek. 2022'de ise kamp merkezimiz hazır hale gelir İnşallah” dedi.
(YM-
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