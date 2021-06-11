Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultanlı öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

Eyüpsultanlı öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

defileden görüntü

Defile Öğretmenler Öğretmen Geri Dönüşüm Öğrenciler 

-kıyafetlerden görüntü
-çocuklar
-röportajlar
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi ve Karadolap’ta bulunan Mustafa Kemal İlkokulu işbirliğiyle Dünya Çevre Haftası kapsamında, geri dönüşüm defilesi düzenlendi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı defilede, öğrenciler tarafından çöp poşeti, kağıt, karton ve bez gibi malzemelerden hazırlanan birbirinden ilginç kıyafetler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Eyüpsultan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda duyarlılıklarını artırmak amacıyla gerçekleşen defilede renkli görüntüler oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye gelen Başkan Deniz Köken, “Sevgili veliler, değerli çocuklar Çevre Haftanız kutlu olsun. Dün Kurt Kemeri’nde ormanda gençlerle çöp topladık. Çocuklarımıza temiz bir çevreyi miras olarak bırakmak için bugünden onu doğru kullanmamız lazım. Öğretmenlerimizle birlikte hazırlanan defileyle çevre bilincini çocuklara veriyor olmak çok önemli. İnşallah bu güzellikleri, bütün çevreci arkadaşlarla birlikte okullarımızda, hem sınıfta hem uygulamalı bir şekilde ders olarak da yapmamız lazım. Hem çocuklarımızı, hem öğretmenlerimizi hem de velilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Program sonunda Başkan Deniz Köken çocuklara hediye, öğretmenlere de çiçek vererek birlikte fotoğraf çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesiHaydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement