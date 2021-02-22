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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti

Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti

-Pitbull cinsi köpeğin saldırı anı

Köpek Kamera Pitbull Cep Telefonu Saldırı 

--Köpeğin bir esnaf tarafından süpürge ile uzaklaştırılması

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull cinsi köpek, sokaktaki bir kediye saldırdı. Yaralı kedi köpeğin elinden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Eyüpsultan Meydanı’nda dün akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Yaralı kedi olay yerindeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Vatandaşlar pitbull cinsi köpeği gezdiren çocuklara tepki gösterdi. Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere köpeğin kediye saldırı anı yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların tepkisi üzerine bir çocuğun kediyi kurtarmak için pitbull cinsi köpeği asıldığı, olay yerindeki bir esnafın ise süpürge ile köpeği kediden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.
(Mİ-ZA-
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