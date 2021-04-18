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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Eyüpsultan'da yollar yıkandı, bina girişleri, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Çöp konteyner yıkama görüntü

Dezenfeksiyon 

-Merdiven trabzan yıkama görüntü
-İş yerleri görüntü
-Bina girişleri görüntü
-Park dezenfekte görüntü
-Cadde yıkama görüntü
-Sokak yıkama görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da korona virüs salgını nedeniyle yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediyesi, sokaklarda korona virüs nedeniyle temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, belli aralıklarla yolları yıkayarak, parkları ve bina girişlerini ve çöp konteynerlerini ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediyor. Aralıksız süren dezenfekte işlemi bugün de Topçular Mahallesi Özgar Caddesi’nde devam etti. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, iş yerleri, bina girişleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından dezenfekte edildi. Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmasının devam edeceği öğrenildi.
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