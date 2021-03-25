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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Eyüpsultan’da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Vatandaşlar

Kar Yağışı 

-Araçlar
-Vatandaşların bir birine tutunması
-Detay

( İSTANBUL )-Vatandaşlar kaymamak için birbirine tutunarak yürüdü İSTANBUL

- Eyüpsultan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Beyoğlu'nda ise bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için birbirlerine tutunarak yürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı.
Eyüpsultan’da yollar kısa sürede beyaza bürünürken, sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Beyoğlu’nda ise vatandaşların yokuştan güçlükle inmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için birbirlerine tutundu.
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