Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Eyüpsultan’da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Beyaza bürünen yollar

Akalan Osmanpaşa Yağan Kar Yağışı 

-Araçların ilerlemeye çalışması
-Kar yağışından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Eyüpsultan ve Gaziosmanpşa’da kar yağışı İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin bir çok yerini beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı.
Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yağan kar yağışı kısa sürede yollara beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement