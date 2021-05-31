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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Eyüpsultan’da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Martı kurtarma çalışmaları

-Kutu içerisindeki martıdan görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da çatıya sıkışan martı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Nişanca Mahallesi Abdurrahman Şerefbey Caddesi’nde bir binanın çatısına martı sıkıştı. Martının sesini duyan bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.
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