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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu: 464 bin hap ele geçirildi

Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu: 464 bin hap ele geçirildi

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Baskın yapılan evden görüntü
-Evdeki uyuşturucu haplar ve hap poşetlerinden görüntü
-Ele geçen hapların sergisi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Şifre: Gri Mont- Satıcılarının, alıcı kişileri “Gri Mont” şifresiyle eve aldıkları ve satışı yaptıkları ortaya çıktı İSTANBUL

- Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 92 kilo 840 gram gelen 464 bin 200 adet ecstacy hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının, alıcı kişileri “Gri Mont” şifresiyle eve aldıkları ve satışı bu şifre üzerinden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda Eyüpsultan’da bir evde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu ve “Gri Mont” şifresiyle eve giren kişilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şifre ile girilip çıkılan adresi takibe alan polis, 3 Şubat’ta Eyüpsultan’daki söz konusu adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda daralı ağırlığı 92 kilo 840 gram gelen 464 bin 200 adet ecstacy hap, küçük bir miktar eroin ile 3 hassas terazi ve 1 vakumlama makinesi ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Narkotik Polisinin yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 700 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 8 bin 100 kişinin yakın şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan bu şüphelilerden bine yakın kişinin ise ‘uyuşturucu madde ticareti’ kapsamında tutuklandığı bildirildi.

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