Eyüpsultan’da tarımsal kalkınma yaşanacak

-Deniz Köken ile röportaj

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( İSTANBUL )- Eyüpsultan Belediyesi seralarda insanları toprakla buluşturmayı amaçlıyor- Başkan Deniz Köken, “Bu serada amacımız insanları toprakla buluşturmak” İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesinin seralarında üretilen ürünler “Sosyal Market”te ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu serada amacımız insanları toprakla buluşturmak” dedi.

Eyüpsultan Belediyesinin seralarında üretilen ürünler sosyal markette ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmaya devam ediyor. Odayeri Köyü’ndeki seradan alınan mevsimine göre kıvırcık, tere, roka, turp, maydanoz, domates, salatalık biber gibi mahsuller sosyal markette vatandaşa sunuluyor. Fakat bu sera bununla birlikte insanları toprakla uğraşmaya teşvik etmeyi de amaçlıyor. Odayeri’ndeki serada konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyenin seralarında üretilen ürünlerin sosyal markette değerlendirildiğini ancak asıl amaçlarının insanları toprakla buluşturmak, toprağın bereketini anlatmak olduğunu söyledi.



“Asıl amacımız insanları toprakla buluşturmak” Eyüpsultan Belediyesi olarak İstanbullulara toprağın bereketini anlatmak, İstanbulluları toprakla buluşturmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Deniz Köken, “Asıl amacımız, insanları toprakla buluşturmak. İstanbul’un betonlaşan yapısından birazcık dışarı çıkınca neler yapılabileceğini, emek verilince nasıl bir güzelliğin ortaya çıktığını göstermek istedik. Yoksa buradaki üç seradan çıkacak ürünün kaç kişiye yeteceğini hepimiz biliyoruz. Buradaki ürünleri sosyal markette değerlendiriyoruz; ama asıl amacımız çocukların, kadınların burada çalışmasını sağlamak hem de eve geldiğinde karşılarına çıkan domatesin manavda değil burada yetiştiğini ama bunun bir emekle olduğunu sağlamaktır. Toprakla buluşturmayı teşvik etmek istiyoruz. Betonlaşan dünyamızda yeşilin, doğanın ve yediğimiz güzel nimetlerin tamamının bu topraktan geldiğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Onun için burası aynı zamanda gezilecek bir yer de olacak, insanlar gelip burayı gezecek. Toprakta buluşmakta fayda var diyorum. İstanbul’umuzun köşelerinde güzel köyler var. Bu köyleri köy gibi değerlendirmek, köyleri köy statüsünde yaşanır halde tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Buralar çöp köyden doğa köyüne dönüşüyor” Yakın zamanda hizmete girecek olan permakültür tesisinin de müjdesini veren Köken, “Odayeri eskiden çöp dökülen bir alandı. Şimdi ise seralarla ve permakültür ile anılan bir yer haline geliyor. Az ileride permakültür tesisi kuruyoruz, yakın zamanda tamamlanacak. Orası geri dönüşümün toprakla buluşmasında neler ortaya çıkabileceğini çok net bir şekilde bilimsel olarak kendi gözlerimizle görebileceğimiz bir eğitim yeri olacak, İnşallah. Burada seralar, orada permakültür, biraz evvel hanımlarla birlikte kurduğumuz halı tezgahıyla birlikte buralar çöp köyden doğa köyüne dönüşüyor” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken daha sonra, serada yetişen mahsulleri kendi elleriyle toplayarak sosyal markette vatandaşlarla buluşturulmak üzere paketlere koydu.



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