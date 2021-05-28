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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada

Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada

Sürücülerden görüntü

Yol Verme Kavgası Bild Kamera Cep Telefonu 

-Diğer sürücülerin kavgayı ayırması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da trafikte yol verme nedeniyle 2 sürücü arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirirken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, önceki akşam Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ticari otomobilden inen sürücü, diğer araç sürücüsüne saldırdı. Araçlarını yolun ortasında durduran sürücülerin kavgasını gören diğer sürücüler kavgayı ayırmaya çalıştı. Sürücüler ayırdı Çevredeki sürücüler araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (SB-YM-
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