Eyüpsultan’da plastik hammadde atölyesinde yangın

-Ekiplerin söndürme çalışmalar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Eyüpsultan’da bulunan plastik ham madde atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eyüpsultan Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak’ta bulunan tek katlı plastik hammadde atölyesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu atölyede inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

