Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Eyüpsultan’da plastik hammadde atölyesinde yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan’da plastik hammadde atölyesinde yangın

Eyüpsultan’da plastik hammadde atölyesinde yangın

Yangından görüntü

Güvenlik Önlemi Yangın Altın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin söndürme çalışmalar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da bulunan plastik ham madde atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eyüpsultan Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak’ta bulunan tek katlı plastik hammadde atölyesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu atölyede inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı