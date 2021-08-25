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Eyüpsultan'da okullar eğitime hazır hale getiriliyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan'da okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Eyüpsultan'da okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Okullarda temizlik

Hastalık İslam Bulaşıcı Hastalık Dezenfeksiyon Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Çalışanlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Sezonu’nun başlaması öncesi okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için 4 ekip, 40 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı kapsamlı bir şekilde temizlik yapıyor. 78 okulda temizlik yapılıyor Temizlik ekipleri ilçede bulunan 78 devlet okulunda, sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri en ince detayına kadar temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Bu kapsamda ilk etapta Şehit Murat Karakuş Ortaokulu, Güzeltepe Ortaokulu, İslambey İlokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Eyüpsultan Anadolu Lisesi, Halit Derviş İbrahimoğlu İlkokulu, Rami Atatürk Anadolu Liseli ve Mimar Sinan İlk ve Ortaokulu'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Okullarda yapılan çalışmalar dışında ilçede bulunan Polis Merkezleri, Jandarma Karakolu da dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve dezenfeksiyon yapılıyor.
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