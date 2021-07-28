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Eyüpsultan’da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan’da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan’da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Savcı Tutuklama Talebi 


- Eyüpsultan’da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali Mumcu teslim olmuştu. Şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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