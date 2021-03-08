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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da korkutan yangın

Yangından görüntü drone

Karya Nadan Yükselen Trol 

-Cep telefonu alevli görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Metruk binada başlayan yangın, yan taraftaki apartmana da sıçradı- Korkutan yangın drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eyüpsultan'da 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevler, yan tarafta bulunan apartmanın çatısına da sıçradı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere göre olay Sakarya Mahallesi Hızır Reis Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, gitgide büyüdü. Metruk binadan yükselen alevler, yan taraftaki bir başka apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine çık sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki vatandaşlar panik yaşadı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi. (AFS
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