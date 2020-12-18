Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da korkutan yangın

Yangından görüntü

( İSTANBUL )- Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü İSTANBUL

Ağaçlı Karya Beyköy Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 


- Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunan yangın ekiplerce güçlükle kontrol altına alındı. Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan ağaçlık alanda 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden yangına müdahale etmek istedi. Ancak ağaçlık alana araçla girilememesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Alevlerin, yangının çıktığı yerin hemen altında bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlemesi ise paniğe neden oldu. Ekiplerce, ağaçlık alanın iç kısımlarına hortum uzatılarak yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. (YEŞ- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement