Eyüpsultan’da kontrolden çıkan araç 5 metrelik gölet menfezine düştü: 1 Yaralı

-Aracın çıkarılışı

-Çekici

-Vatandaşlar

-Gölet

-Detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölet menfezine düştüğü kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Pirinçi Mahallesi Müşerref sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Davut A’nın yönetimindeki 34 NL 829 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üstünde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölet menfezine düştü. Araç sürücüsü Davut A., kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Davut A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken gölet menfezine düşen araç çekici ile kurtarıldı.

