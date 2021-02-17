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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan'da kediler yeni yuvalarına kavuştu

Eyüpsultan'da kediler yeni yuvalarına kavuştu

Kedilerden görüntü

Farkındalık Kediler Günü Sığınma Öğrenciler Sokak Hayvanları 

- İclal Kılıç ve Zeynep öğrenci röp
- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken röp
- Kedi evlerinde görüntü
- Mama kaplarından görüntü
- Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde ilçenin farklı noktalarına yeni kedi evleri yerleştirdi. Bilgi Evi öğrencileri sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak adına Eyüpsultan Camii Meydanı’nda 17 Şubat Dünya Kediler Günü etkinliği düzenledi.
Dünya Kediler Günü’ne özel olarak bilgi evindeki çocuklar tarafından kedi evleri ve mamalar hazırlandı. Soğuk havadan yeni yuvalarına kavuşan kediler öğrenciler tarafından beslendi. Etkinliğe katılan öğrencilerden İclal Kılıç, “Bugün dünya kediler günü. Kediler için evler hazırladık. Mamalar dağıtacağız. Öğretmenlerimizle beraber hazırladık. Kediler aslında bilinenin tersine çok sadıklar” ifadelerini kullandı. Zeynep isimli öğrenci, “Bugün dünya kediler günü için geldik. Evler hazırladık ve onlara mama dağıtacağız. Kedilerden korkuyorum aslında tüm hayvanlardan korkuyorum ama çok sadıklar. Hayvanları çok seviyorum” diyerek duygularını ifade etti.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, “Zaten biz Veteriner Müdürlüğü ile bu çalışmaları yapıyoruz. Bugün kediler günü olması sebebiyle farklı bir etkinlik yapalım dedik Gençlik Merkezi öğrencilerimizle beraber. Hem bu soğuk kış gününde duyarlılık olsun ve elindeki mamayı kime vereceğini bilsin diye halkımıza mama dağıtalım dedik, hem de bu tür kaplardan kedi ve sığınma evlerine yapıyoruz. Bugün hem modeli gösterelim dedik hem de bizden almak isteyenler de bunu duysunlar diye. Bu şekilde bizimle diyalog kurarak kedi evlerine temin edebilirler” sözlerine yer verdi. Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Köken, “Herkes pencereden baktığında dışarıda mağdur bir kedi veya köpek gördüklerinde haber versinler. Bazı duyarlı vatandaşlarımız bizi arıyorlar ama görmezden gelinmemesine fayda var. Biz mutlaka bir şekilde onlara ulaşıyoruz. Onlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz ücra köşeleri göremeyebiliriz, vatandaşların gördüklerinde bizimle iletişime geçmeleri iyi olacaktır” ifadelerini kullandı. (CS-
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