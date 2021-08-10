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Eyüpsultan’da işyerinde tüp patlaması: 4’ü ağır 5 yaralı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan’da işyerinde tüp patlaması: 4’ü ağır 5 yaralı

Eyüpsultan’da işyerinde tüp patlaması: 4’ü ağır 5 yaralı

İşyerinden görüntü

Tüp Patlaması Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Patlama sonrası vatandaşların panik anları
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Yaralıların ambulanslara alınması
-drone

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesindeki metal döküm işlemi yapan işyerinde tüp patlaması yaşandı. 4’ü ağır 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çevredeki işyerleri hasar gördü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesi Topçular İş Merkezindeki metal döküm işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rami Kışlası Caddesindeki Topçular İş Merkezindeki metal döküm işlemi yapan işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması yaşandı. Patlamada işyerinde bulunan 5 kişi yaralanırken, iş merkezindekiler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrasında çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından 4’ü ağır toplam 5 yaralı ambulansa alınarak çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından işyerinde patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle çevresinde bulunan işyerlerinde de maddi hasar oluştu. Öte yandan patlama sonrasında Topçular İş Merkezinde yaşanan hareketlilik drone havadan görüntülendi. (MB-
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