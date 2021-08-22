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Eyüpsultan’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Eyüpsultan’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Eyüpsultan’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Ticari Taksi Hatalı Dönüş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlar
-Yaralıların hastaneye kaldırılması
-Röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eyüpsultan’da iddiaya göre hatalı dönüş yapan ticari taksi sürücüsüne karşı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Eyüpsultan 5.Levent’te 18.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. yönetimindeki ticari taksi dönülmesi yasak olan yerden dönmek istediği sırada karşı istikametten gelen Şemsettin Ç. Yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. “Hatalı dönüş yaptı, 100 metre ilerde U dönüşü yapılacak yer var” Bunun yanı sıra hastaların yakını olan Murat Günay “Burada hatalı U dönüşü yaptı. Burada o yapılmaz 100 metre yukarıda U dönüşü yapılmak için yer var. Allah hepsine şifa versin” şeklinde konuştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normal döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (HZE- MB-
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