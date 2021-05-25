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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

Kadının düşmesi

Protesto Kamera Temel Atma Töreni Arbede Kentsel Dönüşüm Projesi 

-Vatandaşların arabaya vurması
-Ekiplerin aracı uzaklaştırmaya çalışması
-Röportajlar
-Kadının kanlı yüzü

( İSTANBUL )- Protesto sırasında bir kadın yaralandı İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı. Protestocu grup, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçlara vururken yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı. Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Başkan İmamoğlu alandan ayrılırken iddiaya göre proje alanında kaldığı belirtilen parkın yıkılmasını istemediğini söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi. İmamoğlu'nun konvoyunda yer alan araçlara vuran vatandaşları polisler uzaklaştırmaya çalıştı. O anlarda yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı. Ekiplerin vatandaşları araçların çevresinden uzaklaştırmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alandan ayrıldı. Vatandaşların İmamoğlu'na tepki göstererek konvoyda yer alan araçlara vurduğu anlar ise kameraya yansıdı. (HK-
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