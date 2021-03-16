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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Eyüpsultan’da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Denetimden görüntü

Hafriyat Kamyonu Trol 

-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Hafriyat kamyonu sürücüsü ile röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Eyüpsultan Kemerburgaz Selanik Bulvarı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde hafriyat kamyonlarını durduran ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uyguladı. Denetlemeler esnasında konuşan hafriyat kamyonu şoförü uygulamaların kendileri için de iyi olduğunu kaydetti.

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