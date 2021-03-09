Eyüpsultan’da bir ev alev alev yandı

-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi

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( İSTANBUL ) -- Madde bağımlısı gencin ateşe verdiği ev küle döndü İSTANBUL



- Eyüpsultan Pirinççi Köyünde iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen gencin ateşe verdiği ev küle döndü. Vatandaşların söndürmek için uğraştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 15.15 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Köyü Gençosman Sokaktaki iki katlı evde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.A. isimli genç, evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Evden alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmek için uğraştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede bütün evi sardığı yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, evi ateş verdiği iddia edilen S.A. isimli gencin daha öncede babasına ait ahırı yaktığı, anne ve babasını birçok defa darp edip evdeki eşyalara zarar verdiği öğrenildi. Yangın anını anlatan bir vatandaş, “Saat 15.13 gibi parkta oturuyordum, bir anda dumanlar yükseldi. Döndüm baktım ev yanıyor. Ev sahibini aradım, bana ev mi yanıyor dedi.

Nereden şüphelendi onu da bilmiyorum, itfaiyeyi aradım ev gitti. Üzgünüm ev gitti yazık, günah” dedi.

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, “Mahallemizde yaşanan yangın olayına evin çocuğu iddialara göre evi yaktığını söylediler. Üzücü bir olay Allah kimsenin başına vermesin. Sözün bittiği yer şu anda, çocuğun böyle bir şey yapıyorsa, anne, baba ne yapsın. Sıkıntılı bir çocuktu, iddialara göre kendi evini kendi yaktı bu hallere getirdi” diye konuştu.

(Hİ- MB-



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