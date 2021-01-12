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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan’da bin 200 aileye kömür desteği

Eyüpsultan’da bin 200 aileye kömür desteği

Ekiplerin çalışması

Kömür Yardımı Harekete Geç 

-Kömürlerin dağıtılması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor. Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı.
Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor. Kömür dağıtımının yanı sıra pandemi nedeniyle vatandaşlara maske ve kolonya da hediye ediliyor.
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