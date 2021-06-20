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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı

Eyüpsultan'da açık unutulan tüp parladı, hamile kadın yaralandı

Binadan görüntü

İlk Müdahale Gaz Sızıntısı Gaz Sıkışması Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-Parlamanın olduğu yerden görüntü
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan'da iki katlı bir evin ikinci katında açık unutulan tüp parladı. Tüp parlaması sonucu evde bulunan hamile kadın yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Mehmet Çolakoğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında sabah saatlerinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde açık unutulan tüp parladı. Tüpün parlaması sonucu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hamile kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası komşu Ahmet Bakır, “Akşam tüpü açık bırakmışlar sonrada gaz sıkışması oldu. Tüpü de dün yeni değişmişler. Herhalde tüpü tam sıkamamışlar. Sabaha kadar gaz sızıntısı olmuş. Sabah kahvaltı için mutfağa girdikleri esnada ateş yakıyorlar ve gaz sıkışması sonrası parlama meydana geldi. İçeride 2 aile yaşıyor. 7 aylık hamile olan kadın yaralı. Hastaneye götürdüler. Ufak tefek yaralanmalar olmuş, sağlık durumu iyi” şeklinde konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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