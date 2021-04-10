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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eyüpsultan Camii ve Meydanı gül suyuyla yıkandı

Eyüpsultan Camii ve Meydanı gül suyuyla yıkandı

Eyüpsultan Camii ve meydanın yıkanması

İslam Irak 

--Eyüpsultan meydanı
--Eyüpsultan Camii
--Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüpsultan Camii'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı. Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı yerlerden biri olan Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan Meydanı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi. “10 bin paket gıdayı ramazan öncesi evlere yetiştirdik” Eyüpsultan Camii’nin bu ülkenin merkezlerinden bir tanesi olduğunu anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan Camii’mizi ve Eyüpsultan’daki bütün camilerimizin temizliğini bugünden itibaren başlattık. Ramazanla beraber hepsini hazır edeceğiz. Eyüpsultan Camii bu bölgenin, ülkenin ve İslam aleminin de merkezlerinden. O yüzden buranın hem içini hem dışını gül sularıyla temizleyip Ramazan ayına hazırlıyoruz. Buruk bir Ramazan geçireceğiz. Herkese sağlıklı ramazanlar temenni ediyorum. Geleneğimizi bırakamayız, pandemi bittikten sonra camilerimizi yine beraber kullanmaya devam edeceğiz. Ramazan etkinliklerimiz sabah 10:00’da başlayıp gece 21:00’e kadar çok güzel konuklarımız eşliğinde devam edecek. Evlere sıcak yemek hizmetimiz var. Ayrıca 10 bin paket gıdayı da evlere yetiştirdik. Ramazan öncesi herkesin gıdasını vermiş olduk. İftara yetişmeyip trafikte kalan vatandaşlarımıza küçük ramazan iftariyeliklerimizle beraber hizmet vermiş olacağız” şeklinde konuştu.
(SS-YM-
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