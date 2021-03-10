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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu

Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu

Cami avlusu

Benin Haberciler Kandil Irak 

-Dua edenler
-Camiden Detaylar
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Camii ve Türbesi kısıtlamaya rağmen boş kalmadı. Vatandaşlar aileleri ile birlikte türbeye gelerek dua etti. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Eyüpsultan Camii ve Türbesi de korona virüs tedbirlerinde uygulanan kısıtlamaya rağmen Miraç kandilinde boş kalmadı. Kısıtlamaya rağmen cami avlusuna gelen vatandaşlar türbenin başında Kuran okuyup dua etti. Çocukları ile birlikte Eyüpsultan’a gelen Mehmet Teker, “Herkesin kandilini kutlarım. Daha güzel şartlarda olmasını isterdik. Korona illetinden bir an önce kurtuluruz. Daha güzel kandillerimiz olur. Çocukları aldık Eyüpsultan’a geldik. Yasak olmasına rağmen çocukları tek bırakamadık. Duamızı yaptık” dedi.
(FT-
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