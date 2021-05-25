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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor

Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor

Spor kompleksi inşaatından görüntü

Yoga Spor Kompleksi Kütüphane Basketbol 

-Projenin görselleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi, Silahtarağa'da yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, söz verdiği spor kompleksi projesini hayata getiriyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Silahtarağa Mahallesinde Spor Salonu ve Etüt Merkezi projesi yapımına başladı.
“Sporun merkezi Eyüpsultan olacak” vaadiyle yola çıkılan proje, Silahtarağa Mahallesi’nde bulunan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi yanına yapılıyor. 2 bin 400 metrekarelik alana inşa edilecek olan Spor Salonu ve Etüt Merkezi’nden aynı anda 75 öğrenci faydalanabilecek. Spor salonunun yanına 110 öğrencinin yararlanabileceği etüt merkezi de yapılacak. Etüt merkezinde kütüphane ve kafe yer alacak. Okulun ve bölgenin ihtiyacını karşılamak için Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunda basketbol, aletli jimnastik, zumba, yoga ve pilates eğitimleri de verilecek. Spor salonundan bölgedeki vatandaşlar da yararlanabilecek. (DZ-ÖFA
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