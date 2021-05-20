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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eyüp’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Eyüp’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Röportaj

Polis Sağlık Ekipleri Trol 

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( İSTANBUL -EK-RÖP.)- Alevlerin yükseldiği çatıdaki yangın havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eyüp’te 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında alev alev yandı. Yangın çevredeki binalara da sirayet etti. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, drone ile görüntülendi.Olay saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Cuma mahallesi Sedat Bora sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, yanda bulunan 4 binaya da sıçradı. Alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevlerin yükseldiği o anlar drone ile havadan görüntülendi.Yangının başladığı binada ikamet eden Volkan Zere “ Sabah 08.00 de tadilat için geldiler. Ben işe gidiyordum. Öğlen hanım aradı. Çatı yanıyor gel dedi.
Kendisi rahatsız, kanser hastası. Hemen onu dışarı çıkardım bende. Yangın da şu an söndürülüyor” dedi.
Yangında can kaybı bulunmazken yangının çıktığı ve sirayet ettiği 4 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
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