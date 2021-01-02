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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eymir Gölü kısıtlamada sessizliğe büründü

Eymir Gölü kısıtlamada sessizliğe büründü

Drone görüntüsü

( ANKARA -DRONE) ANKARA

Gezin Bisiklet 


- Başkent'te özellikle hafta sonlarında vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Eymir Gölü, kısıtlamadan dolayı sakinliğe bürünürken, göl havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başladı.
Muhteşem doğası, gölü ve eşsiz çehresi ile Ankaralıların özellikle hafta sonlarında bisiklet sürmek, koşu ve gezinti yapmak için gittiği Eymir Gölü’de kısıtlama çerçevesinde vatandaşların dışarıya çıkmamasıyla sakinliğe büründü. Eymir Gölü’nün bu sakinliği havadan görüntülendi.
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