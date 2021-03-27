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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eylem hazırlığındaki PKK’lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaki PKK’lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

Toplantı Nani Terör Örgütü İstihbarat 


- MİT tarafından Türkiye’ye eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK’lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak/Metina’da düzenlenen operasyonda örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan Lavrion Kampı’ndan katılan Karker Kürecik kod Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
Karker Kürecik kod Hüseyin İnal, Yunanistan Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018’de Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçti. Yaklaşık 3 yıl PKK kamplarında görev alan Karker Kürecik kod Hüseyin İnal’ın Türkiye’de eylem yapmak amacıyla Metina’daki bir toplantıya katılacağını tespit eden MİT, Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 örgüt üyesini gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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