Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ’lı Ankara’da yakalandı

Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ’lı Ankara’da yakalandı

Zanlıların görüntüsü

Çatışma Harekete Geç Katliam Terör Örgütü İstihbarat 

-fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla Suriye’de DEAŞ ile birlikte çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlenen ve Ankara’da eylem hazırlığında olan iki şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da büyük bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ ile birlikte sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve M.E.H’yi takibe aldı. Şüphelilerin, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir metruk binada kaldığını tespit eden ekipler, belirlenen adresi takibe başladı.
Şüpheliler takip edildiklerini fark ettikten sonra, yer değiştirerek aynı ilçede bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerin içerisinde kalmaya başladı.
Burada izlerini kaybettirdiklerini düşünen şüphelilerin, biraz zaman geçtikten sonra Suriye’de çatışma bölgesinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında şüpheliler M.H. ve M.E.H, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandıkları yerde gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan arama çalışmalarında, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin ifadeleri çerçevesinde soruşturmanın genişletileceği, örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı