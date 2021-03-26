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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı ‘Yalnız Kurt’ Sakarya’da yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı ‘Yalnız Kurt’ Sakarya’da yakalandı

Emniyet detaylar

Terör Saldırısı Harekete Geç Terör Örgütü İstihbarat Saldırı 

-Şahıstan ele geçirilen kılıç ve askeri kamuflaj fotoğraf
-Şüphelinin sözde DEAŞ bayrağı ile fotoğrafı

( SAKARYA )- Viyana’da ki saldırıya benzer eylem hazırlığında olan şahıs askeri kamuflaj ve kılıç ile yakalandı- Şahsın: “Şii ve Amerikan askerlerinin kanını içsem doymam” ifadeleri kan dondurdu SAKARYA

- DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2020’de Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu şahıs, Sakarya’da yakalandı. Askeri kamuflaj ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıç ile yakalanan şahsın, “Şii ve Amerikan askerlerinin kanını içsem doymam” ifadeleri ise kan dondurdu. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunduğu, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.
Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Sakarya’da olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı. Operasyonda; şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi. DEAŞ tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 noktada düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı saldırıdan ilham alan şahsın, iletişim programlarında; Viyana’da ki eyleme benzer eylemi yapmak için yazışmaları tespit edildi. Yüz maskesi, kamuflaj ve eylemde kullanacağı öne sürülen kılıç ile materyaller ile beraber yakalanan şahıs, internet üzerinden izlediği videolardan ilham aldığı ve daha önce hiç deşifre olmadığı öğrenildi. Şii ve Amerikan askerlerinin kanını içsem doymam Annesinin 12 kurşun ile Şii’ler tarafından öldürüldüğünü iddia eden şahsın bazı ifadeleri ise kan dondurdu. Yapılan eylemlerden esinlenen ve eylem hazırlığında olan M.S.J., “Amerikan askerlerinin ve Şii’lerin kanını içsem doymam” beyanlarında bulunduğu da öğrenildi. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. (BCT-
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