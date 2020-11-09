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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eylem arayışındaki DEAŞ'lılar nefes kesen operasyonla yakalandı

Eylem arayışındaki DEAŞ'lılar nefes kesen operasyonla yakalandı

Ekiplerin operasyona çıkışı

Jandarma Akalan Efes Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Jandarma araçlarının operasyona giderken görüntüleri
-Jandarma timlerinin evi kuşatması
-Kapının koçbaş ile kırılması
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Evde yapılan aramalardan görüntü
-Zanlıların araçlara götürülmesi

( MERSİN )- Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan 6 örgüt mensubunun, Mersin'de eylem arayışı içerisinde olduklarını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda, örgüt mensuplarının kaldığı 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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